Yanarak can veren karı-koca toprağa verildi

Ordu’nun Altınordu ilçesine Bayramlı Mahallesi’nde ev yangınında yanarak ölen karı-koca toprağa verildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesine Bayramlı Mahallesi'nde ev yangınında yanarak ölen karı-koca toprağa verildi.
Olay, geçen Pazar günü ilçeye bağlı Bayramlı Mahallesi Dere mevkisinde İdris Öztürk'e (82) ait evde meydana geldi. Çıkan yangında İdris ile eşi Gülsüm Öztürk'ün (72) hayatlarını kaybetti.
İdris Öztürk ve eşi Gülsüm Öztürk, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bayramlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında sevenlerinin göz yaşlarıyla toprağa verildi.