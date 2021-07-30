Yangın savaşçıları

Karadeniz Bölgesi'nde öğrenim gördükleri üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, Ordu'da yangına müdahale etmenin yöntemlerini öğreniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı birçok yangına ve doğal afetlere başarılı şekilde müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlarken, verdiği eğitimler ile de geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Lisans Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ile İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler için OBİTEM'de staj programı düzenleniyor. Türkiye'nin birçok ilinde üniversite eğitimlerini sürdüren ve il dışından Ordu'ya gelen öğrenciler itfaiyecilik alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alıyor.

Tüm detayları öğreniyorlar

Karadeniz Bölgesi'nde öncü bir eğitim merkezi olan OBİTEM'i tercih eden öğrencilere, staj eğitimleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, itfaiye mesleği hakkında genel bilgiler, afet çeşitleri, deprem yönetimi ve organizasyonu, müdahale yöntemleri, sivil savunma ve acil durum planları gibi genel ve teknik konularda eğitim veriliyor. Eğitimin uygulama kısmında ise yangın ortamında, yangın kaynağının bulunmasında, mahsur kalanların kurtarılmasında gibi itfaiyeciliğin zor koşullarıyla da yüzleşmeleri sağlanıyor.

Tatbikatlar gerçeği aratmıyor

Uygulamalı eğitimlerde ilk kez itfaiye kıyafeti giyen öğrenciler yangın gözlem istasyonunda yangının safhalarını gözlemleyerek yangına doğru müdahale yöntemlerini öğrenirken, yangın evinde dumanlı ve karanlık ortamda ilerleme, yön bulma ve yaralı tahliyeleri gerçekleştiriyor. Stajyer öğrenciler ayrıca sahada yangınla mücadele, LPG, doğal gaz ve akaryakıt yangınlarına müdahale, enkaz altından arama kurtarma çalışması, trafik kazalarında araçta sıkışan yaralıların kurtarılması gibi birçok konuda gerçeği aratmayan tatbikatlarla mesleğin zorluklarını öğreniyor.

“Yangın savaşçısı olmak istiyoruz”

Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim almak zorunda kalan ve staj ile birlikte OBİTEM'de uygulamalı eğitim alan öğrenciler, beklediklerinin üzerinde bir staj dönemi geçirdiklerini belirttiler. Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangılara dikkat çeken ve üzüntülerini paylaşan öğrenciler, gayretli ve özverili bir şekilde eğitimlerini tamamlayarak bir an önce görev almak istediklerini ve birer yangın savaşçısı olmak istediklerini ifade ettiler. OBİTEM'e staja gelmeden önce sıradan bir staj yapacaklarını düşündüklerini aktaran öğrenciler, eğitimlerin başlaması ile gerçeği aratmayan tatbikatlar yaptıklarını aktardılar. Donanımlı bir itfaiyeci olmak için tüm eğitimleri aldıklarını vurgulayan öğrenciler Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.