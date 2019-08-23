Yapıcı: "Fatsalılar gönlümde taht kurdu"

Fatsa Kaymakamlığından Trabzon Vali Yardımcılığına atanan Mehmet Yapıcı, "Fatsa ilçemizde 5 yıldır görevimi sürdürdüm. Fatsalıların yeri benim için çok ayrı” dedi.

Bir Fatsalıdan daha çok Fatsalı olduğunu söyleyen Kaymakam Mehmet Yapıcı, “Fatsa Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birisidir. Yıllardır burada görev yaptım ve son kararname ile Trabzon Vali yardımcılığına atandım. Sevgisini kazandığım ilçede çok önemli görevlere imza attık. Saygı çerçevesinde görevimizi icra ettik ve artık ayrılma zamanı geldi. Her zaman gönlümde taht kuran kişiler olacaklar. Fatsa ilçemiz yakın zamanda daha da fazla gelişecek ve bizler de üzerimize ne görev düşerse her zaman yapmaya hazırız. Tüm Fatsalılara hakkımı helal ediyorum, onların da helal etmesini diliyorum” diye konuştu.

Görevinden yakın zamanda ayrılacak olan Kaymakam Mehmet Yapıcı'ya veda ziyaretleri devam ediyor. Makamında misafirlerini ağırlayan Kaymakam Yapıcı, misafirlerine yeni atandığı yer olan Trabzon'da da bir dostlarının olduğunu belirterek teşekkür etti.