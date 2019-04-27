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Yaralı atmaca koruma altına alındı

Ordu’nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi kırsalında bir vatandaş tarafından bulunan yaralı atmaca, tedavi edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi kırsalında bir vatandaş tarafından bulunan yaralı atmaca, tedavi edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Ünye'de yaşayan bir vatandaş Atatürk Mahallesi kırsalında yaralı atmaca ile karşılaştı. Hayvanın yaralı olduğunu gören kişi atmacayı hemen Ünye Orman İşletme Şefliği santralindeki görevli personele teslim etti. Orman İşletme Müdürlüğü santralinde görevliler durumu Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği'ne ihbar etti. Ünye Şefi Saygın Yıldırım'ın yönlendirdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekipleri, kanadından yaralı olduğu tespit edilen atmacayı koruma altına aldı.


Yaralı atmaca gerekli tedavileri yapılıp sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

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