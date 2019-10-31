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Yaralı baykuş tedavi altında

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan baykuş tedavi altına alındı.


Sahilköy Mahallesi'nde Akçay mevkisi eski çöplük alanında yaralı olarak bir vatandaş tarafından bulunan peçeli baykuş, veteriner tarafından tedavi altına alındı. Ayağından ve kanadından yaralı olduğu tespit edilen baykuş ilk tedavinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına aldı. Yaralı baykuş gerekli tedavileri yapılıp sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

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