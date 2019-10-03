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Yaralı güvercine vatandaş şefkati

Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı güvercin tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı güvercin tedavi altına alındı.


Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Kazancılar Caddesi'nde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı güvercin, gecikmeden veterinere götürüldü. Veteriner Ali Güngör tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kanadından yaralı olduğu belirlenen güvercin tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Yaralı güvercin tedavi ve rehabilitasyon işlemleri tamamlanıp tamamen sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

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