Yaralı ‘karaca' koruma altına alındı

Ordu'nun İkizce ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bir şekilde bulunan karaca tedavi altına alındı. Yaralı halde bulduğu karaca tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Başönü Mahallesi'nde dere içerisinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı karacayı bulan çevredekiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Karacanın bulunduğu alana gelen ekipler, 3 yaşında olduğu tespit edilen ve kayalıklardan düştüğü belirlenen yaralı hayvanı teslim alarak, anlaşmalı veterinere götürdü.

Veteriner Eren Yeşilkaş tarafından tedavisine başlanan yaralı karacanın, sağlığına kavuşmasından sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.