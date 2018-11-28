Yaralı köpeği öğrenciler tedavi ettirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpeğin tedavisi için öğrenciler seferber oldu

Fatsa Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri okullarının önünde araç çarpması sonucu yaralanan bir köpeği veterinere götürerek duyarlılık örneği gösterdiler. Araba çarpması sonucu yaralanan köpeği bir koliye koyarak şehir merkezinde bulunan veteriner kliniğine götüren öğrenciler, köpeğin tedavi olmasını sağladılar.

Öğrenciler, tedavi sonucunda köpeğin durumunun iyi olduğunu, ağrı kesici iğneler yapıldığını ifade ettiler. Kurtuluş Mahallesi sakinleri duyarlı öğrencileri tebrik ederken, öğrenciler de köpeği ücretsiz tedavi eden veteriner kliniğine teşekkür ettiler.