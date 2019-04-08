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Yaralı köpek, tedavi için 900 kilometre yol gitti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, uzun süredir gözündeki kitle ile yaşamaya çalışan köpeğe, SOHAYKO sahip çıktı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, uzun süredir gözündeki kitle ile yaşamaya çalışan köpeğe, SOHAYKO sahip çıktı. Yaralı köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldü.


Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi'nde, aylardır gözündeki kitleyle yaşayan kurt köpeğinin durumunu gören hayvanseverler, durumu sosyal medya üzerinden birbirlerine duyurdu. Durumun, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneğine (SOHAYKO) ulaşmasının ardından, dernek üyeleri harekete geçti. Yaralı köpek, kapsamlı bir tedavi için İstanbul'a gönderildi.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, köpeğin durumunu öğrenince Samsun'daki bir nakil firması ile görüştüklerini ve yaralı hayvanı İstanbul'a tedavi amaçlı getirdiklerini kaydetti. Yılmaz, köpeğin tedavisinin başladığını belirterek, “İhbar üzerine gözünde kitlesi bulunan bir köpek olduğu bildirildi. Bunun üzerine Samsun'daki bir nakil firması ile görüştük ve köpeğimizin İstanbul'a getirilmesi için çalışmalar başlattık. Belediyelerimizin birçok yerde yeterli ekipmanlarının bulunmadığını, hatta özel kliniklerin de bazı yerlerde eksik kaldığını görüyoruz. Dostumuz, İstanbul'da Veteriner Hekim Esma Yıldar'ın kontrolünde sağlığına kavuşacaktır” dedi.


Yılmaz ayrıca, yaralı köpeğin gözündeki kitlenin ne kadar yeri kapladığını görebilmek için emar (MR) çekileceğini belirterek, “Vatandaşlarımız yaralı ve hasta hayvanları sosyal medya üzerinden bizlere bildirebilirler” ifadelerine yer verdi.

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