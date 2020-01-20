'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı kulaklı orman baykuşu tedavi altında

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulanan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulanan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.


Cevizdere kırsalında kanadından yaralı olarak bulunan ve dünyada nesli tükenmekle karşı karşıya alan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Doğal ortamında genellikle geceleri küçük kuş türleri ile tarla farelerini avlayarak beslenen yaralı baykuş, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.