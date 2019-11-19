Yaralı martı tedavi altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ayağı balık ağına sarıldığı için kopmuş, diğer ayağı da yaralı olan martı tedavi altına alındı.

Ünye ilçesinde Mehmet Esad Argan ve Sudenur Argan adlı iki çocuğun yerde hareket edemeyen martıyı alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine haber verdi. Ünye Şefi Saygın Yıldırım tarafından ayaklarına balık ağı sarılması nedeniyle bir ayağı kopmuş ve diğer ayağının da yaralı olduğu tespit edilen martı ilk müdahale yapılması için ilçede hizmet veren veterinerliğe götürüldü. Ayağında sarılı ağdan kurtarılan ve yaralı yerlerine antibiyotik tedavisi uygulanarak ilk müdahalesi yapılan martı koruma altına aldı.

Martı gerekli tedavileri yapılıp sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacak.