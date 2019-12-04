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Yaralı sığırcık kuşu koruma altına alındı

Ordunun Ünye ilçesinde yaralı bulunan sığırcık kuşu, veteriner tarafından koruma altına alındı.


İlçenin Kaledere Mahallesi Büyük Cami mevkisinde duyarlı vatandaşlar Veysel Kılıçarslan ve Ali Engin bulduğu yaralı sığırcık kuşunu ilçede hizmet veren veteriner kliniğine teslim etti. Veteriner Hekim Deniz Kapısız tarafından alt çenede kayma ve kanadında hafif incinme olduğu tespit edilen sığırcık kuşuna gerekli ilk müdahalesi ve vitamin takviyesi yapıldı.


Tedavisi yapılan kuş daha sonra Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına aldı. Sığırcık kuşu tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına salınacak.

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