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Yaralı yalı çapkını tedavi edildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı olarak bulunan yalı çapkını tedavi edilerek doğaya salındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı olarak bulunan yalı çapkını tedavi edilerek doğaya salındı.


Yalı çapkını, çoğunlukla tropik bölgelerde, göl ve deniz kenarlarında yaşayan bir kuş türü olan ve tüm dünyada yayılış alanı gösteren yalı çapkını Ordu'da görüldü. Durduğu yerde sürekli etrafı gözlemesi sebebiyle ‘yalı çapkını' adı verilen kuş Ünye ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulundu.


Doğa Koruma Mili Parklar Şefliğine teslim edilen kuş, burada Doğa Koruma Mili Parklar Şefi Saygın Yıldırım tarafından gerekli tedavisinin yapılıp rehabilitasyon sürecinden tamamlanmasından sonra doğaya salındı.

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