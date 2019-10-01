Yaran: “Muhtarlar, vatandaşların devlete en yakın kapısıdır”

Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında kurum amirleri ile muhtarlar istişare toplantısı yapıldı. Fatsa Kültür Sarayında düzenlenen toplantıda açıklamalarda buluna Kaymakam Yaran, muhtarların, vatandaşın devlete en yakın kapısı olan kişiler olduğunu ifade ederek, "Bütün gayemiz vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti vermek. Fatsa'nın bütün mahallelerini gezeceğiz ve sorunları yerinde görerek hep birlikte çözüm yoluna gideceğiz. Muhtarlık müessesesi ve hizmet etme anlayışıyla bizler için son derece önemlidir. Herhangi bir sorunda hemen bizlere ulaşmanızı istiyoruz. Muhtarlar bizim çalışma arkadaşlarımızdır. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından toplantıya katılan muhtarların öneri ve taleplerini dinleyen Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve kurum amirleri, muhtarlar tarafından dile getirilen konulara anlık çözüm bulmaya çalıştılar.

Gerçekleşen istişare toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Binbaşı Musa Ünsal, Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, daire ve kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.