Yaran: "Okullarımız iyi durumda"

Eğitimde sürekli bir artış var” dedi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, "Yeni gelmiş olmamıza rağmen birkaç okula uğradık. Eğitim açısında okul inşaatları bittiği zaman çokta sıkıntı kalmıyor. Okullarımız eğitim açısından iyi durumda. Eğitimde sürekli bir artış var. Avcılarda bir ilkokulda 5 bin 300 öğrenci vardı. Avcıların durumunun ne kadar vahim olduğu ortada. Fatsa bu konuda çok şanslı" diye konuştu.

'Öncelik Yayanın' uygulaması yapıldığında kaldırımların yüksekliğinin dikkatini çektiğini ifade eden Yaran, "İlçedeki kaldırımların yüksek olmasından dolayı engellilerin sorun yaşadığını gördüm. Kaldırımlarda engelliler için çok fazla bir çalışma yapılmamış. Bunu Fatsa Belediye Başkanı ile görüşüp engellilerin daha rahat dolaşımı açısından rampalı bir sisteme geçilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Trafik konusunun Türkiye'nin genelinde büyük sıkıntı olduğunu söyleyen Kaymakam Yaran, “Planlı programlı bir yerleşme olmayınca sıkıntılarda oluyor. Bunların çözümlenmesi ile ilgili bir takım girişimlerimiz olacak. Genel anlamda yerel yönetimler yerleşim yaparken otoparka özen göstermiyor. Avcılar da dar sokaklar her taraf park eden araçlarla doluydu. Buradan daha kötü durumdaydı. Ceza işlemleri için daha ciddi çalışmalar gerekiyor. Kaldırımlara park etmiş araçlarla ilgili ceza işlemlerini arttırmak lazım" ifadelerini kullandı.

Sporu da çok sevdiğini belirten Kaymakam Yaran, Fatsa'da farklı spor dallarının olmasından memnun olduğunu sözlerine ekledi.