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Yardım sevenlerden TSM konseri

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şubesi tarafından Türk sanat müziği konseri düzenlendi.


Şef Engin Candan yönetimindeki konser Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşti. Yoğun ilginin olduğu konserde sanatçılar sevilen şarkıları seslendirirken, davetliler de parçalara eşlik etti.


Konserle ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, “TSM koromuz aylardır emek verdiği bu konser için iyi çalıştılar. Çok güzel eserlerle bizleri buluşturdular. Sanat müziğimizin güzel eserlerini dinledik ve bilet gelirleri bu konserin derneğimiz adına oldu. Çalışmalarımızı yardım sever üyelerimizle sürdürüyoruz” dedi.

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