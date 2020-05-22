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Yasak öncesi mezar ziyaretleri

Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Ordu’nun Ünye ilçesinde mezarlıklara dua için akın etti.

Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Ordu'nun Ünye ilçesinde mezarlıklara dua için akın etti.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde Ramazan Bayramı için uygulama kararı aldığı 23-26 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlıyor. Her bayram arefesinde mezarlıklarda yaşanan yoğunluk ise kısıtlama nedeniyle bir gün erken yaşandı. Türkiye genelinde uygulanacak kısıtlama nedeniyle Ünye genelinde arefe ve bayram günlerinde mezarlıkları ziyaret edemeyecek olan vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasına saatler kala mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okuyan vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise mezar temizliği yapmalarının ardından Kur'an-ı Kerim ve dua okudular.

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