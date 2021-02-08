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Yaşı 3,5 TL, kurusu 40 TL

Karadeniz Bölgesi’nde cennet hurmasının (Trabzon hurması) kurusu bu yıl altın çağını yaşıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde cennet hurmasının (Trabzon hurması) kurusu bu yıl altın çağını yaşıyor.


Besin değeri oldukça yüksek olan ve birçok faydası bulunan hurmanın kurusu bu yıl oldukça talep görüyor. Mevsiminde toplanan hurmaları kurutan kadınlar, hurmaların satışını yaparak ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Yaş cennet hurması bu yıl kilosu 3,5 TL'den satılırken, kurutulmuşu ise kilosu 40 TL'den alıcı buluyor. Artan taleple yüzleri gülen ev hanımları kuru hurma yapmanın oldukça kolay olduğunu söylüyor.


Kuru cennet hurmasının uzun süre muhafaza edilebileceğini söyleyen Aslıhan Kuzu, “Kuru hurma bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla tüketildi. Bu sene hurmanın da bol olmasıyla birlikte çeşitli yollarla kurutma işlemleri yaptık. Hurmaları kabuklu ya da kabuklarını soyarak kuruttuk. Kabuklu hurmaları ipe asarak güneşte doğal yöntemlerle kuruttuk. Öte yandan diğer bir yöntemle kabuklarını soyarak kalorifer peteklerinin üzerine, yağlı kâğıt sererek dilimlediğimiz hurmaları 2 gün bekleterek kuruttuk. Tadı oldukça lezzetli olan kuru hurmalar bu yıl çok talep gördü. Cennet hurması kurutulduğunda bir sene boyunca muhafaza edilebiliyor. Ancak kurutulacak hurmanın henüz olgunlaşmamış olması gerekiyor. Kuru hurma kilosu yaklaşık 40 liradan satışa sunuluyor” dedi.

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