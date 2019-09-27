Yaşlı adam denizde intihar girişiminde bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde aile sorunları olduğu iddia edilen bir yaşlı adam vatandaş bunalım sonucu denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ünye İskelesi mevkisinde kumsalda yürüyen Hasan K. (70) isimli yaşlı adam bir anda denize doğru yürümeye başladı. İntihar edeceği zannedilen adamı çevrede bulunan vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen denizden çıkmayan adam kendisini dalgalara bıraktı. Bunun üzerine vatandaşlar denize girerek yaşlı adamı kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ailesine teslim etti.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.