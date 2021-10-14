Yaşlı adamı alevlerin arasından itfaiye aldı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki yaşlı adam, itfaiye tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.

Öğle saatlerinde ilçenin Gülistan Mahallesi'nde bir evde yalnız yaşayan Ahmet Sipahi (80), soba yakmak için jel kullandı. Jel sebebiyle parlayan alevler bir anda odayı sarınca yangın çıktı. Yangını haber alan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gecikmeden müdahale etti. Alev ve dumanların yükseldiği eve giren itfaiye ekipleri 80 yaşındaki Ahmet Sipahi'yi alevlerin arasından aldı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın vücudunda yanıklar olduğu belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.