İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı adamın cesedi fındık bahçesinde bulundu

Ordu’nun Ulubey ilçesinde 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu.


Ulubey ilçesinde yaşayan Kemal Köse (81), merkeze gitmek için 2 gün önce ayrıldığı Şahinkaya Mahallesi'ndeki evine geri dönmedi. Yaşlı adamı aramaya çıkan yakınları bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışması sonucunda yaşlı adamın cesedi, 300 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde bulundu.


Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsiye gönderilirken, soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.