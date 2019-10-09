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Yason Burnu yeniden düzenleniyor

Ordu’nun önemli turizm alanlarından Yason Burnu’nda bulunan deniz feneri, tarihi kilise ve çevresi yeniden düzenleniyor.

Ordu'nun önemli turizm alanlarından Yason Burnu'nda bulunan deniz feneri, tarihi kilise ve çevresi yeniden düzenleniyor.


Ordu büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak çalışmayla 1. derece arkeolojik, 2.derece doğal sit alanı olarak bilinen ve Karadeniz Sahil Yolu boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini barındıran Yason Burnu'nun cazibesi artırılacak.


1869 yılında inşa edilen ve mübadele yıllarında burada yaşayan Rumların göç etmesiyle kaderine terk edilen kilise ve papaz evinin bulunduğu alan restore edilerek turizmi kazandırılacak.

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