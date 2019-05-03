Yason'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Yason Burnu'nda düzenlenen şenlikte gökyüzü uçurtmalarla renklendi. Proje kapsamında öğrenciler, aileleriyle birlikte uçurtma şenliğini gerçekleştirdi. Yason Burnu'nun eşsiz doğası, güneşli günüyle birleşince gençler aileleriyle birlikte unutamayacakları bir gün geçirdi.

Okul Müdürü Fatih Kömür, bu tür etkinliklerle çocuklar ve aileler arasındaki iletişim bağlarının daha da kuvvetlendirilmesinin amaçlandığını söyledi. Kömür, “Geleneksel uçurtma şenliğimiz ve Yason gezimizden güzel kareler, mutlu çocuk, mutlu okul. Şenliğimize katılan velilerimize ve öğretmenlerimize, ayrıca her daim yanımızda olan okul Aile birliği Başkanımız Elif Genç Temel ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz” dedi.