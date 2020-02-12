Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş, evinin önünde bulduğu yavru baykuşa gözü gibi bakıyor.

İlçenin Dolunay Mahallesi'ndeki evinin balkonunda yavru baykuşu fark eden Sevgi Ergen, ilk olarak çevrede annesini aradı. Etrafta anne baykuşu bulamayan Ergen, daha sonra onu yanına alarak eve götürdü. Elleri ile baykuşu besleyen Sevgi Ergen, “Annesi onu bulana kadar baykuşa bakmayı düşünüyorum, eğer bulamazsam o zaman doğaya salarım” dedi.

Doğada bitkin halde bulduğu baykuşa ev sahipliği yapan hayvansever Sevgi Ergen, “Uyuyacağında çamaşır sepetine bırakıyorum. Annesi gibi beslemeye çalışıyorum. Yabaniliğini kaybetmesini istemiyorum” diye konuştu.

Giderek güçlenmeye başlayan ve "doğal misafir" dediği kuşla ilgili yetkilere bilgi verdiğini de aktaran Ergen, kuşun yakında doğaya salınacağını kaydetti.