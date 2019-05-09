Yavru karaca vatandaşa sığındı

Yabani hayvanların ne kadar insanlardan korktuğu bilinse de Ordu'da bilinenin aksine karaca yavrusu bahçede çalışan bir kişiye sığındı.

Altınordu ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde fındık bahçesinde çalışan Kemal Altuntaş, kendisine korkmadan yaklaşan karaca yavrusunun şaşkınlığını yaşadı. Kemal Altuntaş ile birlikte bir süre bahçede dolaşan yavru karaca, daha sonra hızla gözden uzaklaştı.

Yavru karacanın çok sevimli olduğunu ifade eden Altuntaş, “Fındık bahçesinde çalışıyordum, birden yanı başımda karaca yavrusu belirdi. Diğer yabani hayvanlar gibi benden korkmuyor, aksine bana yaklaşıyordu. Bir süre beraber bahçede dolaştık. Yetkilileri arayarak durumu bildirdim. Onlar da anne karacanın yavrusunu alacağını söylediler. Sonrasında yavru karaca hızla annesinin olduğu yere doğru gitti” dedi.

Altuntaş, bu günü asla unutmayacağını sözlerine ekledi.