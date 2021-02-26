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Yavru köpeği ezme anı kamerada

Ordu’da sorumsuz bir araç sürücüsü yavru köpeği ezerek arkasına bile bakmadan kaçtı.

Ordu'da sorumsuz bir araç sürücüsü yavru köpeği ezerek arkasına bile bakmadan kaçtı. Araç sürücüsüne 1000 lira para cezası verilirken yavru köpek tedavi altına alındı.


Kumru ilçesinin Samur Mahallesi Tekkiraz Ceddesi'nde seyir halinde olan 06 EYE 75 plakalı araç yavru köpeği ezerek arkasına bile bakmadan devam etti. Birkaç metre sonra aracını park eden ve fırından ekmek almaya giren sürücünün sorumsuzluğu pes dedirtti. Yaralı yavru köpek ise acı içinde kıvranarak yardım isteyen gözlerle etrafındaki insanlara baktı. Yoldan geçen bir kadının ilgilenmesiyle büyük acı çeken ve topallayan yaralı yavru köpeğin durumu vatandaşlar tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nı bildirildi. Yaralı yavru köpek, ihbarı alan ekipler tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne getirildi. Vücudunda ezilme belirtileri bulunan köpek tedavi altına alındı.


Yavru köpeği ezen kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 1000 lira ceza kesildi.

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