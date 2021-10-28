İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Ordu’da, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ordu'da, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Altınordu ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safet K. isimli yaşlı kadın, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada cadde üzerinde 52 RT 520 plakalı otomobili ile seyreden M.E., kadını fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere yığılırken, çevredekiler durumu 112'ye bildirdi.


Hafif şekilde yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.