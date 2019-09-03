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Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Ordu’nun Fatsa ilçesinde "Yaya Öncelikli Trafik" uygulamasında, yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Yaya Öncelikli Trafik" uygulamasında, yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi.


Fatsa'da 'Yaya Öncelikli Trafik' uygulaması yapıldı. Uygulamada sürücüler bilgilendirildi. Özellikle şehir içinde farklı yerlerde bu uygulamayı yaptıklarını belirten trafik yetkilileri, sürücülerin yayalara yol vermesi konusunda hassas davranması gerektiğini söyledi. 'Yaya Öncelikli Trafik' algısının oluşturulması için uygulamanın sık aralıklarla yapılacağı bildirildi.


Uygulamalar kamera ile çekilip sürücülerin itiraz ettiği durumlarda kendilerine kanıt olarak gösteriliyor.

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