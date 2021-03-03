İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayaya çarpıp kaçtı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir araç, yolda yürümekte olan bayana çarparak olay yerinden kaçtı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir araç, yolda yürümekte olan bayana çarparak olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak üzerinde sürücüsü belli olmayan plakası 57 KC 347 olan araç, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen Fatma Karayiğit'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle bayan yola savrulurken, sürücü olay yerinden hızla ayrıldı.


Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis plakası belirlenen aracın sürücüsünü arıyor.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.