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Yayla güzelliği

Ordu’nun en gözde yaylalarının başında gelen 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası özellikle sahil kesimlerinde sıcaktan bulananların uğrak yeri oldu.

Ordu'nun en gözde yaylalarının başında gelen 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası özellikle sahil kesimlerinde sıcaktan bulananların uğrak yeri oldu.


Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda yavaş yavaş bastıran sisle hava sıcaklığı bir anda 4-5 derece düşebiliyor.


Ziyaretçilerini eşsiz doğasıyla karşılayan Çambaşı Yaylası, sis ve serin havasıyla her mevsim güzel manzaralar sunuyor.

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