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Yaylalar beyaza büründü

Ordu genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kara dönüştü.


Mesudiye ilçesi Zile Obası yağan karla beyaza büründü. Dün akşam saatlerinden bu yana sağanak şeklinde yağan yağmur sabah saatlerinde kara dönüştü. Yağan karla evler, tarlalar yayla beyaz örtü ile kaplandı.


Kar yağışının devam ettiği yaylada kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Zile Obası sakinlerinden Yenel Gürsoy, beklenen karın yağdığını söyledi.


Kar yağışının devam ettiğini dile getiren Gürsoy, "Kar yağışı ile her yer beyaza büründü. Tarlamızdaki dürme pancarlarını topluyoruz. Bundan sonra yayladan ayrılacağız" dedi.

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