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Yaylalara göç başladı

Ordu’da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte besiciler sürülerini yaylalara götürmeye başladı.

Ordu'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte besiciler sürülerini yaylalara götürmeye başladı.


Kentte geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, küçük ve büyükbaş hayvanlarını sürü halinde 1400 ile 2000 rakımlı yaylalara götürüyor. Kentten yaylalara ulaşmak için 60-70 kilometre yol kat eden besiciler, günde ise yaklaşık 15-20 kilometre yol alabiliyor. Altınordu ilçesindeki besiciler 1850 rakımlı Çambaşı Yaylası'na, Akkuş ilçesindeki besiciler ise 2000 rakımlı Perşembe Yaylası'na göç etmeye başladı.


Sürü göçünün Haziran ayına kadar süreceği belirtildi.

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