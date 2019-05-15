Yaylalarda kuzugöbeği mantarı toplanmaya başladı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde ilkbaharla birlikte ladin ormanlarında kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı toplanmaya başladı.

İlçenin Turnalık Yaylası'nda orman kenarı ve içlerinde kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı vatandaşlar tarafından toplanıyor.

Turnalık sakinlerinden Serdar Şimşek, kuzugöbeği mantarının yağmur ve sonrası açan güneşle çıkmaya başladığını ifade etti.

Topladıkları mantarın çok kıymetli bir mantar türü olduğunu aktaran Şimşek, “Hava koşullarının mantarların çıkması için uygun devam etmesiyle kuzugöbeği mantarını toplamaya başladık. Bu mantar çok lezzetli oluyor. Yaylamızda nadir bulunan mantar yağmur ve güneşle bir süre daha çıkmaya devam eder. Bizler için görüntüsü ve lezzetiyle çok değerli bir mantardır" dedi.