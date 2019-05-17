Yazıcı: “Her alanda kurs açmaya hazırız”

Açılacak olan kurslarla ilgili bilgiler veren Fatsa HEM Müdürü Barış Semih Yazıcı, “Fatsa Halk Eğitimi Merkezimiz tarafından 'Ramazan'da Niyet Bayrama Kısmet' sloganı ile Ramazan ayında açılan mesleki kurslar devam ediyor. Kursiyerlerimiz başvurularını yaptı ve yakın zamanda farklı alanlarda kurslarımızı açacağız. Arıcılık, emlak danışmanlığı, katı yakıtlı kalorifer ateşçisi ve ücretli öğretmenlik için özel eğitim kurslarımız ilk olarak başlayacak. Yoğun ilginin olması kurslarımıza bizler için de ayrı bir önem taşıyor. Projemiz kapsamında kursiyerler sertifikalandırılacak, bayramda hepsi sertifikalı olacaklar” dedi.

“Her alanda kurs açmaya hazırız”

Yeterli sayının oluşması takdirde istenilen her alanda kursu vatandaşlara ücretsiz bir şekilde açacaklarını belirten Müdür Yazıcı, “Rutin olarak açılan kursların yanında ev kadınlarına ve işsiz gençlere meslek edindirmeye yönelik kursları açıyoruz. Herkes buradan aldığı belgelerle iş sahibi olabilecek. Burada üretilen el emeği göz nuru ürünleri bir kazanca dönüştürme yolunda çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Böylelikle kurslarda ortaya çıkan ürünler kursiyerlere ek gelir sağlayacak” diye konuştu.