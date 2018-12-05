Yeni Mahalle'nin yolları asfaltlanıyor

Ordu Altınordu Belediyesi tarafından, Yeni Mahalle'deki sokaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında, toplamda bin 950 metrelik yolun sıcak asfaltla kaplanması hedefleniyor.

Altınordu Belediyesi tarafından, ulaşımda sorunların ortadan kaldırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. 30 Mart yerel seçimlerinden bu yana 111 kilometrelik sıcak asfaltın hizmete sunulduğu ilçede, yol genişletme ve bakım çalışmaları sürerken, sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları da devam ediyor.

Ekiplerin bu kapsamda yaptıkları çalışmalar neticesinde Yeni Mahalle'nin 337, 338, 339 ve 340 Sokak'ta sıcak asfalt dökümü yapılırken, 324, 325, 327, 330, 335 ve 336 Sokaklarda da çalışmalar sürüyor. Tüm çalışmaların tamamlanması ile Altınordu Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'ye bin 950 metrelik sıcak asfalt kazandırılmış olunacak.

Yeni Mahalle'de devam eden sıcak asfalt çalışmalarına yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık vermek adına seferber olduklarını aktaran Başkan Tezcan, “Ekiplerimiz gece-gündüz demeden hava koşullarına bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle halkımızdan da bu çalışmalar yapılırken sabırlı olmalarını diliyor, duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalar bittiğinde mahalle sakinlerimiz kullanımı rahat olan yollara kavuşacak” dedi.