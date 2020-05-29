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Yeni Ordu Stadı yıl sonunda açılıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde inşa edilen 20 bin kapasiteli yeni stat aralık ayında sporun hizmetine açılacak.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşa edilen 20 bin kapasiteli yeni stat aralık ayında sporun hizmetine açılacak.


AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapımına başlanılan 20 bin seyirci kapasiteli yeni stadın tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daha önce kaba inşaatı yüzde 95 seviyelerinde tamamlanan ve çimleri serilen stadın bir süre önce ikmal ihalesinin yapıldığını ve 180 iş gününün ardından sporseverlerin hizmetine sunulacağını kaydeden Tomakin, “20 bin seyirci kapasiteli stadın yapılan son ihale ile çevre düzenlemesi, koltuklar, jeneratör ve trafo, skorboard ve elektronik aksamlarının tamamlanacak. Statta 8 ferdi spor antrenman salonunun yanı sıra 12 derslikli spor lisesi ve 40 kişilik pansiyon da yapılacak” diye konuştu.


Tomakin, “Yeni stadımız bir aksilik olmazsa Aralık ayında sporun hizmetine girecektir. Bu projenin Ordu'ya yapılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tüm Ordulu hemşehrilerim adına teşekkürlerini sunuyorum” dedi.



Spor Lisesi de olacak


Stadın bir bölümünün spor lisesi olacağını ve bunun Ordu'da ilk kez uygulanacağını belirten Tomakin, "Spor Lisesi projesi Ordu'da ilk kez uygulanacak. Bu okul temelden yetiştireceği öğrencilerle ayrı bir ekol oluşturmuş olacak. Onun için liseyi çok anlamlı ve faydalı buluyoruz” diye konuştu.



25 loca, 554 araçlık otopark bulunuyor


Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Yeni Ordu Stadı'nda 25 loca ve 428'i kapalı olmak üzere, 554 araçlık otopark bulunuyor.


Tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak olan stat toplamda 90 bin metrekare üzerine kuruldu.

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