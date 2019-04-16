Yeni Orduspor'da yönetim görevi bırakıyor

Lig 2. Grup ekiplerinden Yeni Orduspor'da Kulüp Başkanı Faruk Zavalsız, Haziran ayında yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız yaptığı açıklamada, ‘Her şey Ordu için' sloganıyla çıktıkları yolda, Ordu'ya 3. Lig'de bir takım bırakacaklarını ifade etti. Zavalsız, yönetim kurulu ile birlikte yeni dönemde aday olmayacaklarını belirterek, “Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) aldığımız kulübümüzü, 3. Lig'e taşıyarak, Ordumuza yeni bir profesyonel takım kazandırdık. Haziran ayında kulübümüzün olağan genel kurul toplantısı var. Yönetime talip olmak isteyenlerin önünü açmak, bayrağı daha yukarı taşımak isteyenler için genel kurulda, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte aday olmayacağız” dedi.

Enver Yılmaz'a teşekkür

Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, “Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve Ordu'ya 3. Lig'de bir takım kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi Kurucu Başkanımız sayın Enver Yılmaz'a bugüne kadar verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ordumuza kazandırdığı ve 3. Lig'de olması nedeniyle Yeni Orduspor'un kullandığı çift antrenman sahalı, Süper Lig ekiplerinde bile olmayan tesislerimiz, Türkiye'de örnek gösterilmektedir. Yeni Ordu Stadı'nın yapımı için verdiği emekler, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan amatör futbol sahaları, tenis kortları, ilçelere kazandırdığı spor tesisleri gibi, spora yaptığı büyük yatırımlarla Ordu'da sporun gelişmesine her zaman destek vermiştir” diye konuştu.

“Ordu'ya sıfır borçsuz bir takım bırakıyoruz”

Yeni Orduspor'un mali yapısıyla ilgili de bilgi veren Başkan Faruk Zavalsız, “İki yıl BAL, iki yıldan bu yana da 3. Lig'de mücadele eden kulübümüzü sıfır borçla, yönetime talip olmak isteyen arkadaşlarımıza devredeceğiz. İdari ve sportif anlamdaki yaptığımız çalışmalarla, kulübümüzü Türkiye'de 3. Lig statüsünde her futbolcunun futbol oynamak istediği kurumsal bir yapıya dönüştürdük. Biz, ‘Her şey Ordu için' sloganıyla elimizi değil, kafamızı taşın altına soktuk ve ilimize 3. Lig'de sıfır borçsuz bir takım kazandırdık. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, Haziran ayında yapılacak kongrede aday olmayacağız ancak her zaman kulübümüzde görev almak isteyen arkadaşlarımızın yanında olacağız” diye sözlerini tamamladı.