Yeni yılda taşıtlar zamlanacak

el ya da sıfır taşıtların yılbaşından sonra zamlanacağını, şu anda araç almak için fiyatların uygun olduğunu söyledi.

Yeni yılda sıfır ve ikinci el fiyatlarının ortalama yüzde 20 oranında yükseleceğini söyleyen Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey yaptığı açıklamada, “Şu an 2. elde araç da sıfır araçların fiyatı da uygun. Yılbaşından sonra bu fiyatlara araçları alamayacaklar. Araç almayı planlayan vatandaşların yılbaşına kadar araç almalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın Aralık ayında almaları kendileri için karlı olacaktır. Araç alacak olan vatandaşı bir an önce araç almalarını tavsiye ediyoruz. İkinci el piyasası yıl sonuna kadar hareketli olacağına inanıyorum. Şu an için 20 bin ile 50 bin arası araçların satımı gerçekleşiyor” diye konuştu.