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Yer sofrasında bir kadın kaymakam

Gürgentepe Kaymakamlığı’nın başlattığı ‘Her İftar Ayrı Bir Sofra’ projesi kapsamında Kaymakam Nursel Özdemir her akşam ayrı bir iftar sofrasına konuk oluyor.

Gürgentepe Kaymakamlığı'nın başlattığı ‘Her İftar Ayrı Bir Sofra' projesi kapsamında Kaymakam Nursel Özdemir her akşam ayrı bir iftar sofrasına konuk oluyor. Kaymakam Özdemir bu kez iftarını yer sofrasında açtı.


Ordu'nun tek bayan Kaymakamı olan Nursel Özdemir kısa sürede Gürgentepe'de vatandaşlarla sıcak diyaloglar kurdu. Kamu görevlerinin yanı sıra halkın arasında yer almasıyla farklı bir kaymakam profili çizen Özdemir, bu Ramazan ‘Her İftar Ayrı Bir Sofra' projesi başlattı.


Özdemir beraberinde Belediye Başkanı Yaşar Şahin ile birlikte Tikenlice Mahallesi'nde İhsan Turan'ın evine konuk oldu.Turan ailesi misafirleri için yer sofrası kurdu. Kaymakam Özdemir, orucunu yer sofrasında açtı.

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