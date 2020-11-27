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Yerli hamsi 10 TL

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yerli hamsinin kilosu 10 TL’ye düşerken, vatandaş stok yapmaya başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yerli hamsinin kilosu 10 TL'ye düşerken, vatandaş stok yapmaya başladı.


Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz'de kendini gösteren hamsinin bol avlanması fiyatını düşürdü. Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, "Hamsi geçtiğimiz haftadan bu zamana kadar bölgede en çok avlanan balık olunca fiyatı da 10 TL olarak sabitlendi. Vatandaşlar kilolarca alarak stok yapıyorlar. Bol çıkan hamsi balıkçılarında vatandaşların yüzünü güldürdü. İşlerimiz bugünlerde iyi. Her gün taze balık tezgahlarımızda yerini alıyor” dedi.

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