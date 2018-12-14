Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubu bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubu Başkanı Yener Kaya, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Uzmanları Tuğçe Kahveci ve Büşra Sayan bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı, soru-cevap ve önerilerle son buldu.