İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yeşilay'dan geleneksel bisiklet turu

Yeşilay’ın geleneksel olarak düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu bu yıl Türkiye genelinde 9, Ordu’da ise 3.

Yeşilay'ın geleneksel olarak düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu bu yıl Türkiye genelinde 9, Ordu'da ise 3. kez düzenlendi.


50 Şehirde eş zamanlı olarak düzenlenen turda, binlerce kişi sağlıklı bir yaşam için pedalları çevirerek, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturdu. Yeşilay'ın ücretsiz olarak düzenlediği ve 7'den 70'e herkesin katılım sağladığı bisiklet turu, 50 şehirde eş zamanlı olarak başladı. Ordu'da, Atatürk Parkı'nda toplanan katılımcılardan 25 kişiye, yapılacak olan çekiliş ile başta bisiklet olmak üzere çeşitli hediyeler verilecek.


Türkiye Yeşilay Cemiyeti Ordu Şube Başkanı Cengiz Keskin, Yeşilay Ordu Şubesi tarafından Atatürk Parkı'ndan başlayan bisiklet turunun, bu yıl 'Bir nedenim var, bir de bisikletim' teması altında gerçekleştirildiğini söyledi. Gelenekselleşen bisiklet turunun sonunda kayıt yaptıran katılımcılara çekilişle çeşitli hediyelerin verileceğini aktaran Keskin, "Geleneksel hale gelen 9. bisiklet turu 50 şehirde aynı anda başladı. Ordu'da 3. kez bu turu düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halka açık olan bu turda bisiklet yolunu kullanarak pedal çevireceğiz. Programımızı amacına uygun ve sade şekilde gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl daha çok katılımcıların olmasını temenni ediyoruz" dedi.


Geleneksel olarak düzenlenen 3. Bisiklet Turu'na, Bisikletliler Derneği, Bisiklet Safari Gençlik ve Spor Kulübü, Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği Bisiklet Kulübü ve Mor Pedal Bisiklet Grubu üyeleri de katılım sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.