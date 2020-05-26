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Yeşilin her tonu

Yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran Karadeniz ormanları, yaz mevsiminin yaz aylarının yaklaşması ile birlikte renklendi.


Karadeniz'in türkülere konu olan ormanları ilkbahar mevsiminin son günleri ile birlikte yeşillenmeye başladı. Yüzlerce farklı çeşit ağaçların bulunduğu ormanlar, fındık dallarının da yeşermesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ordu'nun özellikle yüksek kesimli ilçelerinde bulunan ormanlarında, yaz aylarına sayılı günler kala yeşilin her tonu hakim oldu. Ünye ilçesinde havadan kaydedilen görüntüler ise bu güzellikler gözler önüne serdi.


Vatandaşlar, Ramazan bayramı tatili için yüksek rakımlı mahallelere çıktıklarını, yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran Karadeniz'in özellikle yaz aylarında daha bir güzel olduğunu belirttiler. Karadeniz'in, gerek coğrafi yapısı gerekse bol yeşilliği bünyesinde bulundurmasından dolayı adeta bir görsel şölen sunduğunu ifade eden vatandaşlar, herkesin buraları muhakkak görmesi gerektiğine dikkat çekti.

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