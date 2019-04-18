Yetenekleri keşfedilen çocuklar, geleceğin sporcusu olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ve Ordu Valiliği'nin himayesinde yürütülen “Her çocuk bir yetenektir, yeter ki keşfedilsin” projesinin tanıtımı yapıldı.

Çocukların, hızla yayılan teknoloji bağımlılığından uzaklaştırılmasını ve gelişimleri için ihtiyaç duydukları sosyal aktiviteleri sunmaya hedefleyen proje, Ordu'nun 19 ilçesindeki çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Çocukların, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak, spora yönlendirilmesini hedefleyen proje ile ayrıca, ‘Türkiye Olimpiyatlar Hazırlık Merkezleri'ne yeni sporcular yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Projenin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, proje ile yeni nesil çocukların harekete geçirilerek, spora yöneltileceğini söyledi. Genç, “Her çocuk bir yetenektir, yeter ki keşfedilsin sloganı ile harekete geçireceğimiz projemiz yeni nesli harekete geçirecek olup, sporun gelişmesini, geniş tabana yayılmasını, sağlıklı bir nesil arzusu ve bununla beraber kötü alışkanlıkları ve şiddeti önleyerek sporun birleştirici gücünü kullanacağız” dedi.

Proje kapsamında, 70 antrenör, 24 spor uzmanı, 1 spor psikologu, 1 spor fizyoterapisti ve 1 spor beslenmecisinin görev yapacağı bilgisini veren Genç, “Projemiz doğrultusunda Ordu ilimizin 19 ilçesinde bizlere düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirerek ülkemize sporu genç nesillere aşılamak, gençlerin spora teşvik edilmesi, yeni değerler kazandırmak, sporcuları doğru branşlara yönlendirmek ve bunun sonucunda Sporcu Eğitim Merkezleri'ne ve Türkiye Olimpiyatlar Hazırlık Merkezleri'ne yeni sporcular kazandırmak en önemli hedeflerimizdir" ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Müdürü Genç ayrıca, gençler ve çocukların yeteneklerini keşfedip, zenginleştirilecek olan yaz spor okulu faaliyetleri ile lisanslı sporcu sayısını arttırarak, kulüplere yeni yetenekler keşfetmeyi hedeflediklerini de aktardı.