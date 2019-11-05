İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıkılan balkonun altında kalan şahıs kurtarılamadı

Ordu’da çöken balkonun altında kalan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da çöken balkonun altında kalan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Altınordu ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Burhan Ocak (64), bir kısmı inşaat halindeki evinin balkonunun çökmesi sonucu enkaz altında kalarak, ağır yaralanmıştı. 112 acil servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Ocak, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balkon çökmesi sonucu hayatını kaybeden Burhan Ocak'ın naaşı, Yıldızlı Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.