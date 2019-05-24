Yıldırım ağacı ikiye böldü, toprağa kanal açtı

Ordu'da yıldırım isabet eden kavak ağacı ikiye bölündü.

Kabadüz ilçesinin Turnalık Yaylası'nda kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından düşen yıldırım kavak ağacına isabet etti. Yıldırım isabet eden kavak ağacı ikiye bölünürken, hemen önündeki toprak ise kanal gibi kazılmış hale geldi. Arazi sahibi Mehmet Tıkıç, yıldırımın düştüğü anda bahçede kimsenin olmamasının büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Yıldırım isabet eden ağacın ikiye bölündüğünü ifade eden Tıkıç, “Sağanak yağışın ardından şiddetli bir gürültüyle yıldırım kavak ağacına isabet etti. Ağaca isabet eden yıldırım ağacı ikiye parçalarken, toprağı yaklaşık 3 metre uzunluğunda kanal açılmış hale getirdi” dedi.

Tıkıç, kimseye bir şey olmamış olmasının kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.