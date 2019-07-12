İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıldırım binaya böyle isabet etti

Ordu’da dün akşam saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım sonucu çatı katı ve içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, yıldırımın isabet etme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ordu'da dün akşam saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım sonucu çatı katı ve içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, yıldırımın isabet etme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ordu genelinde birden etkili olan sağanak, fırtına ve beraberindeki gök gürültülerinin ardından, Taşbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katına yıldırım isabet etti. Bunun üzerine çıkan yangın sonucu itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken, çatıdaki bütün eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Yıldırımın isabet etme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Yıldırım isabet eden evin yakınlarında ikamet eden Turgut Gürbüz isimli vatandaş, akşam saatlerinde Boztepe'ye çıktıkları esnada havanın birden bozulduğunu söyledi. Akşam saatlerinde düşen yıldırımın komşularının evine isabet ettiğini belirten Gürbüz, “Allah razı olsun, itfaiye zamanında gelmiş ve yangını söndürmüş. Benim aracım da buradaydı, ben de korktum. Komşumuzun evinin çatısı gitti, içerideki eşyalar gitti" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.