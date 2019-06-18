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Yıldırım düşen ev yandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış şehrin birçok kesiminde hayatı olumsuz etkilerken ilçenin Denizbükü Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu bir ev yanarak kül oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış şehrin birçok kesiminde hayatı olumsuz etkilerken ilçenin Denizbükü Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir ev yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Adem Şen'e ait kullanılmakta olan fındık evine bu sabah saatlerinde yıldırım isabet etti. Bir süre sonra ev alev aldı. Alevlerin büyümesi üzerine çevrede bulunan komşular durumu itfaiye ekiplerine ve ev sahibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler ile Orman İşletmeye bağlı ekipler yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Olay anını anlatan ev sahibi Adem Şen, "Daha dün yeni evden ayrılmıştım. Acil ilçe merkezine gitmem lazımdı. Evin içinde normal kurulu düzenim var. Fındık zamanı çok kullanıyorum ama bazı akşamlar kalıyorum. Tarlada işlerim oluyordu. Yangını da bizlere komşularımız haber verdi. Çocuklarımda evde değildi. Canımız sağ şükürler olsun"dedi.


Yangın sonrası yanan evde ise söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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