Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası başladı

Bu yıl Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve dün başlayan şampiyona, yarın sona erecek. Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda 35 ilden toplam 300 sporcu, kilolarında dereceye girmek için ter döküyor. Toplam 10 sıklette 300 sporcunun mücadele ettiği turnuva sonucunda, milli takıma girecek sporcular belirlenecek.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten sorumlu As Başkanı Serdar Çinkılıç, 300 sporcunun katılımıyla çok önemli bir şampiyona gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ve ardından gerçekleştireceğimiz Zafer Kupası müsabakalarında başarılı olan güreşçiler milli takıma girmeye hak kazanacaklar. O yüzden bu şampiyona son derece önemli. Buradan yeni Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonalarının çıkacağına olan inancımız tam” dedi.

Ordu Valisi Serdar Yavuz yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılanları Ordu ilinde ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın alt yapı ve tesisleşme anlamındaki önemli çalışmaları sonucunda Türk sporcuları çok daha iyi şartlarda antrenman yapma imkanı buldular. Güreş bizim ata sporumuz, bu anlamda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkartmak çok daha kıymetli. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılan tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise güreş branşına çok büyük önem verdiklerini belirterek, Ordu'dan birçok branşta uluslararası alanlarda şampiyonlar çıktığını hatırlattı. Tekintaş, “Ama bizim en temel branşımız Güreş. Bu branştan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkartmak için ciddi çalışmalar yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Açılış törenine Ordu Valisi Serdar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sirumlu As Başkanı Serdar Çinkılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler ve çok sayıda güreşsever katıldı.

Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası yarın Repesaj 3/5 ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.