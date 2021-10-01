İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

‘Yılın En'leri' ödüllerini aldı

Doğu Karadeniz’e yönelik yayın yapan bir derginin bölge okurları arasında geleneksel olarak düzenlediği ‘Yılın Enleri’ listesini girenler ödüllerini aldı.

Doğu Karadeniz'e yönelik yayın yapan bir derginin bölge okurları arasında geleneksel olarak düzenlediği ‘Yılın Enleri' listesini girenler ödüllerini aldı.


Ankara'da bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Karadeniz Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, Karadeniz Bölgesi'ne yönelik 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların bölgenin sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda bölgeye hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz bölgemizin kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.


Gecede dergi okurları arasında düzenlenen ankette öne çıkan isimlere ödülleri verildi. Gecede Yılın Valisi ödülünü Ordu Valisi Tuncay Sonel, Yılın Milletvekili ödülünü CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, Yılın Milletvekili ödülünü AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, Yılın İl Belediye Başkanı ödülünü Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yılın İlçe Belediye Başkanı ödülünü Giresun-Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Yılın Siyasi Parti İl Başkanı ödülünü Naci Şanlıtürk-MHP Ordu İl Başkanı, Yılın Hizmet Ödülü ise Ordu-Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan aldı. Geceye katılamayan isimlerin ödülleri danışmanlarına takdim edildi.


Yılın Gazetecisi ödülünü İHA Ordu Muhabiri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Metin Akyürek aldı. Gecede ayrıca Yılın Gazeteciler Derneği ödülleri Ordu Gazeteciler Derneği ile Giresun Gazeteciler Derneği arasında paylaşıldı.


Gecede şu isimler ödül aldı:


"Yılın Valisi: Ordu Valisi Tuncay Sonel


Yılın Milletvekili: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun


Yılın Milletvekili: AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt


Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler


Yılın İl Belediye Başkanı: Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı


Yılın İlçe Belediye Başkanı: Giresun-Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar


Yılın Siyasi Parti İl Başkanı: Naci Şanlıtürk-MHP Ordu İl Başkanı


Yılın Hizmet Ödülü: Ordu-Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan


Yılın Akademisyeni: Ordu Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr.Haluk Kefelioğlu


Yılın Üniversitesi: Sinop Üniversitesi


Yılın Sivil Toplum Örgütü: Trabzon-Arsin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erkut Çelebi


Yılın Yöneticisi: Başhekim Opr.Dr.İsmail Balcıoğlu(Ordu)


Yılın Sivil Toplum Örgütü: Ataşehir Ordulular Derneği


Yılın İl Genel Meclis Başkanı: Rize İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt


Hizmet Ödülü: Küresel Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ordu-Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Ordu/Perşembe Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Faruk Acartürk


Yılın Milli Boks Antrenörü: Milli Boks Antrenörü İbrahim Gündoğdu


Yılın Meslek Kuruluşu: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası


Yılın Meslek Odası: Amasya Ticaret ve Sanayi Odası


Yılın Borsası: Ordu Ticaret Borsası-Giresun Ticaret Borsası


Yılın Gazeteciler Derneği: Ordu Gazeteciler Derneği- Giresun Gazeteciler Derneği


Yılın Daire Başkanı: Cihat Albayrak Ordu Büyükşehir Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı


Yılın Gazetecisi: Metin Akyürek İHA Ordu Muhabiri-Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı


Yılın İşadamları: Muammer Kaya (Ordu), Murat Sanmak, Levent Erçıktı, Sebahattin Karakütük (Ordu), Erol Aksu (Ordu)


Yılın İşkadını: Songül Tahmaz,


Yılın Bürokratı: Onur Şentürk


Yılın Yöneticisi Ümit Yaşar Kışla (Samsun/YEDAŞ)


Yılın İşletmesi: Ordu/Ünye Madencilik San.Tic.Ltd.Şti(Hamit Tecer)


Yılın Hastane Yöneticisi: İdris Altunel (Ordu)


Yılın Marketi Ordu/Özkök Gıda San.Tic.A.Ş.,


Yılın Pastanesi Ordu Unpam Unlu Mamulleri,


Yılın Oteli Trabzon/Zorlu Grand Hotel


Yılın Doktoru: Opr.Dr.Selim Akçay (Ordu Devlet Hastanesi), Uzm.Dr.Şenol Anaç Pisikiyatri Uzmanı(Trabzon)".

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.